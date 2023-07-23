Мудрик забив свій перший гол за "Челсі" (відео) [ Редагувати ]
Півзахисник збірної України Михайло Мудрик забив свій перший гол за лондонський "Челсі".
22-річний українець відзначився ефектним голом з-за меж штрафного у передсезонному товариському матчі клубу проти "Брайтона".
Мудрик розпочав матч проти "Брайтона" на заміні, але вийшов на поле у перерві. І на 63-й хвилині забив гол ударом з-за меж штрафної після пасу Ніколаса Джексона.
Михайло зробив рахунок у матчі 2:1, а гра завершилася 4:3 на користь "Челсі". Мудрик відіграв матч до завершення, кілька разів здійснював швидкі проходи по флангу і був одним з найпомітніших гравців на полі.
Михайло Мудрик є вихованцем "Шахтаря". Восени 2018-го у віці 17 років дебютував у складі першої команди.
Загалом він відіграв за "оранжево-чорних" 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач, разом з командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Уболівальники двічі визнавали Михайла Мудрика найкращим гравцем року в "Шахтарі" (2021, 2022).
У січні стало відомо, що Мудрик продовжить свою кар’єру в лондонському "Челсі". Контракт на 100 млн євро підписано на 8,5 років.
по темі
Аргентинський форвард Ліонель Мессі провів свою дебютну гру за американський футбольний клуб "Інтер Майамі". Він забив гол незадовго до фінального свистка та приніс команді перемогу
Голкіпер паризького футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став жертвою пограбування у власному будинку в Парижі
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду заявив, що не повернеться до європейського футболу
Помер чемпіон Європи 1964 року з футболу, володар "Золотого м'яча" Луїс Суарес
Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик підписав контракт з новачком УПЛ - футбольним клубом "Полісся" з Житомира. Угода розрахована на один сезон, Усик виступатиме за команду під 17-м номером