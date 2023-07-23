Півзахисник збірної України Михайло Мудрик забив свій перший гол за лондонський "Челсі".

22-річний українець відзначився ефектним голом з-за меж штрафного у передсезонному товариському матчі клубу проти "Брайтона".

Мудрик розпочав матч проти "Брайтона" на заміні, але вийшов на поле у перерві. І на 63-й хвилині забив гол ударом з-за меж штрафної після пасу Ніколаса Джексона.

Михайло зробив рахунок у матчі 2:1, а гра завершилася 4:3 на користь "Челсі". Мудрик відіграв матч до завершення, кілька разів здійснював швидкі проходи по флангу і був одним з найпомітніших гравців на полі.

Михайло Мудрик є вихованцем "Шахтаря". Восени 2018-го у віці 17 років дебютував у складі першої команди.

Загалом він відіграв за "оранжево-чорних" 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач, разом з командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Уболівальники двічі визнавали Михайла Мудрика найкращим гравцем року в "Шахтарі" (2021, 2022).

У січні стало відомо, що Мудрик продовжить свою кар’єру в лондонському "Челсі". Контракт на 100 млн євро підписано на 8,5 років.