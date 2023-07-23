Південна Корея дозволить бізнесменам відвідувати Україну для участі у проектах відновлення [ Редагувати ]
Уряд Південної Кореї зробить виняток з заборони відвідувати Україну для бізнесменів. Вони зможуть виїжджати до України для участі у проектах відновлення після завершення війни з росією. Про це повідомляє агенство Yonhap з посиланням на джерела.
Заборона на поїздки до України для громадян Південної Кореї діє з лютого 2022 року. Виняток для бізнесу зроблять після візиту президента Юн Сук Йоля до Києва на початку липня.
Уряд також розглядає можливість відправки в Україну високопосадовців, а також бізнесменів для обговорення проектів реконструкції, оцінка обсягів яких, за повідомленнями, перевищує $1 трлн.
Цього тижня Корейська асоціація міжнародної торгівлі планує провести зустріч чиновників Міністерства торгівлі з представниками будівельних, інфраструктурних та енергетичних компаній, які зацікавлені в участі у проектах відновлення України. За даними Yonhap, на цій зустрічі можуть порушити питання поїздок до України для бізнесу.
Нагадаємо, у квітні Південна Корея заборонила експорт до рф майже 800 видів товарів.
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