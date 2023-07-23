На грецькому острові Родос вже шостий день поспіль вирують лісові пожежі. З охоплених вогнем районів евакуювали майже 19 тис. людей. Про це повідомляють ANA-MPA та ERT.

За даними місцевої поліції, понад 16 тисяч людей перевезли суходолом і 3 тисячі морем. Людей розмістили у готелях, спортивних комплексах та школах, а також на пасажирських суднах.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс приїхав до координаційного центру пожежників дізнатися про ситуацію на острові. За словами влади острова, евакуація може знадобитися 30 тис. людей.

Пляжі Родоса

Німецький туристичний концерн TUI припинив усі пасажирські рейси на острів. Туроператори звернулися до закордонних авіакомпаній із проханням відправити на острів чартерні рейси без пасажирів, щоб забрати туристів, які захочуть виїхати.

Міністерство закордонних справ Греції організувало пункт в аеропорту Родосу для видачі довідок про втрату паспортів туристам, які втратили у вогні свої речі.

Родос з повітря