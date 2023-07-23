Один загиблий та двадцять одна особа поранена. Серед них четверо - діти. Це наслідки чергової ракетної атаки рф по Одесі. Вночі противник випустив 19 ракет різних типів. Сили оборони успішно збили 9.

Під ударом росіян опинився центр міста - зруйновано понад 40 будівель. Це - інфраструктура міста, житлові будинки. А ще пам'ятки включені до фонду Світової спадщини ЮНЕСКО та Спасо-Преображенський собор. Більше про наслідки чергового терористичного акту росіян розкаже Марія Тарасова.

Ось, я вибігаю, а звідти падають камені.

Сімдесятисемирічний охоронець офісу в середмісті Одеси вижив у двоповерховому будинку, який прямим влучанням вразила крилата ракета.

Юрій, охоронець офісу:

Час ноль восем. Удар - я здесь нахожусь. Счастливый я человек. У меня сегодня второй день рождения. Выскочил, у меня сноровка есть, камни еще валилсь. Это все валилось. Думаю, боже мой, это ж замурует.

За одну ніч ворог випустив по Одесі 19 ракет. "Х-22" зі стратегічної авіації, "Іскандер-К", "Іскандер-М" та "Онікси" з берегових комплексів та "Калібри" з південного човна. 9 ракет вдалося знищити силам ППО.

Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України:

Ворог застосував, щонайменше, п'ять видів ракет, які здійснювали маневри навколо портової інфраструктури. Намагаючись влучити в порт, ворог також атакував цивільну інфраструктуру, церковну інфраструктуру, пошкодив дуже багато приватних будинків, автівок. Також є наслідки повітряного бою. Тобто збивання ракет теж призводило до певних влучань та руйнувань.

Внаслідок удару загинув чоловік: охоронець ресторану, який вирішив вийти на вулицю, щоб зафільмувати проліт ракети. Десятки людей - поранені. Чотирнадцятьох одеситів, зокрема і трьох дітей, довелося госпіталізувати.

Світлана Бедрега, заступниця Одеського міського голови:

Вони всі, слава тобі Боже, пережили цю ніч, і ідуть на видужання. Один хлопчик у нас в дитячій лікарні. Загалом за цю ніч була надана допомога амбулаторно 22 пацієнтам. Навіть сьогодні, прямо в ці хвилини ще звертаються амбулаторно по допомогу.

Ракети влучили у житлові будинки в центрі. У майже повністю знищеній пам'ятці архітектури на вулиці Преображенській, поруч із бульваром Жванецького, в момент прильоту не було людей. А сусідній будинок - встояв дивом.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Це двір поруч із будинком, куди прилетіла ракета. Мешканці частково прибрали його самі. Проте виїхати чи навіть вийти зараз вкрай складно і дуже небезпечно.

Ще одне влучання - в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Зруйнований більшовиками, він був відбудований за часів незалежності України. І ось у найбільший храм півдня, прилетіла російська крилата ракета, яка прошила будівлю наскрізь та підпалила вівтар.

Олександр Крицький, заступник керівника ГУ ДСНС в Одеській області:

На жаль, дуже великі руйнування. Декілька влучань продовжувались горінням. Складність гасіння була обумовлена загрозою постійних обвалів і загрозою повторних ракетних ударів.

Вже з ночі біля собору почали збиратися люди, щоб допомогти очистити територію від скла та уламків.

Ірина, жителька Одеси:

Не ожидали вообще, не ожидали. - Не вірили? - Нет, конечно. Что в храм, мы не верили.

Олена, гостя з Києва:

Вчора веселку показували на море. А сьогодні - ось так. А люди, бачите, які в нас гарнющі. Всі включилися. Держимося. Все буде добре.

Добровольці зібралися і біля Будинку вчених. Поруч з однією з найкрасивіших пам'яток в центрі Одеси розірвалася ракета.

Заповідник наш одеський, наш одеський Версаль.

Палац 19 сторіччя був нещодавно відреставрований. Цьогоріч Будинок вчених мав відзначати сторічний ювілей. Проте тепер скляний ліхтар - розтрощений, вітражні вікна розбиті. А літній сад перетворився на купу скла та каміння.

Але прості одесити й гості міста, що прийшли з лопатами та рукавичками - не залишили Будинок учених.

Світлана Жекова, директор Будинку вчених:

Вони самі приходять, наполягають на тому, щоб ми їх допустили до роботи. Ми не всіх беремо. Ми бачимо оті босоніжки, шльопанці, а по коліна скла битого, то ми не можемо взяти таких людей до роботи. Думаю, що завдяки людям, цей удар ми витримаємо.

Тим часом в акваторії Чорного моря підводний човен замінив корабель, який несе на собі 8 "Калібрів". І ракетну небезпеку для Одещини військові оцінюють як украй високу.