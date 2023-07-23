Україна отримає винищувачі F-16, але їхні поставки займуть кілька місяців. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 23 липня в інтерв'ю телеканалу CNN.

За словами голови Держдепартаменту, "навіть якби рішення щодо F-16 ухвалили завтра, пройшло б кілька місяців, перш ніж вони почнуть застосовуватися".

Справа не лише у самому обладнанні. Це навчання. Це обслуговування. Це можливість використовувати його в загальновійськових операціях. Все це вимагає часу.

На уточнююче питання про те, чи вважає він, що Україна отримає американські винищувачі, держсекретар відповів ствердно.

Думаю, так. Важливо сфокусуватися на тому, щоб коли вони їх отримають, вони були належним чином підготовлені, могли обслуговувати ці літаки і розумно застосовувати їх.

21 липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон планує передати Україні винищувачі F-16 до кінця 2023 року.

Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 планують запустити Данія та Нідерланди. У Білому домі говорили, що вони зможуть розпочати навчання приблизно через кілька тижнів.

Наприкінці червня у Пентагоні заявляли, що про терміни поставок F-16 Україні говорити зарано.