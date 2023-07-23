"Боги війни" прикривають піхоту та знищують ворога: як працює екіпаж українських "Градів" [ Редагувати ]
росіяни продовжують тиснути на Сході. Основні сили противник спрямовує одразу на кілька напрямків. Атакує на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському. За минулу добу, тільки на цій ділянці фронту, близько 40 бойових зіткнень. Втім, прорвати нашу лінію оборони росіянам не вдалося. Інтенсивні бої тривають і на околицях Бахмута. Ворог намагається вибити Сили оборони України з околиць міста. Відбити втрачені позиції росіяни спробували й на Півдні, втім так само безуспішно.
Рушійна сила і в обороні, і в наступі - артилерія. "Боги війни" прикривають піхоту і намагаються знищити позиції противника. Більше про влучну роботу українських "Градів" в наступному сюжеті.
Позивний "Рокі", командир реактивної батареї 68 окремої єгерської бригади:
Під час бойового чергування наші розрахунки можуть буди підняті по бойовій готовності у будь-який час... Для виконання бойової задачі нам достатньо 10 хвилин до відкриття вогню.
Позивний "Сокіл", командир бойової машини БМ-21 Град:
Моя задача - щоб машина була справна, щоб люди живі-здорові були, щоб виконувалися команди, щоб швидше виконати роботу і звалити, чи як там.
Позивний "Каац", навідник реактивної батареї 68 окремої єгерської бригади:
Це велика відповідальність, оскільки потрібно перевірити усі показники. І вже тоді казати: так, я готовий...
Якщо говорять, що вражена ціль - це взагалі відчувається дуже позитивно. Це означає, що ти все зробив правильно.
Позивний "Рокі", командир реактивної батареї 68 окремої єгерської бригади:
Щодо бойової машини, яку ми використовуємо, то вона вважається старою, але це не заважає їй виконувати бойові задачі, допомогати піхоті та знищувати ворога. Бо як кажуть, після "Градів" можна рухатися вперед, бо після них залишається рівненьке поле.
Позивний "Павук", навідник реактивної батареї 68 окремої єгерської бригади:
Це дуже важка праця... Стільки людей гине за ці кілометри, ці метри.
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