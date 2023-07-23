Після того, як в Одесі внаслідок російського ракетного удару було зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор, Архієпископ Арцизький Віктор Одеської єпархії УПЦ надіслав листа Московському патріарху Кирилу.

У листі священник засуджує РПЦ за підтримку російського вторгнення до Україну. Текст звернення опублікований у Телеграм-каналі Свято-Іллінського чоловічого монастиря Одеси.

Прошу обратить внимание, что на Соборе Украинской Православной Церкви от 27.05.2022 г. было принято решение, что мы во главе с нашим Предстоятелем УПЦ, выходим полностью из Вашего подчинения. Не единожды Вы, в своих проповедях говорите о единстве "Святой Руси", которое Вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу также Вас, обратить внимание на то, что именно личным Вашим благословением, воинство рф сегодня производит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы. По-моему, Вы забыли о том, что, как и в России, и в Украине есть(были) Ваши дети, которых Вы такими и считаете, и, благословили тех, кто сегодня их убивает. К огромному разочарованию, на последнем Архиерейском совещании в Москве, Вы ни одного слова не сказали о том, что нужно прекратить эту каинову войну. Прекратить эти убийства и разрушения мирных городов и сёл! Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города. Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что "благословенная" Вами ракета рф прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из за личных амбиций Вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах "святой Руси"!

Не поворачивается язык назвать Вас "Великим Господином и Отцом", потому что Вы отец, который отдали детей своих на погибель и убийства! В сегодняшний день мы (говорю от лица многих архиереев УПЦ) осуждаем эту безумную агресию рф против нашей Независимой страны. Осуждаем варварские захваты наших епархий на Востоке и Юге Украины.Осуждаем репрессии и притеснения, которые творят Ваши органы на временно оккупированных территориях Украины! Требуем отстать от нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля! У нас на свой путь, который избран Собором Украинской Православной Церкви. Искренне прошу Вас - остановитесь. Каждая ракета, которая сегодня прилетает на территорию Украины, воспринимается ее жителями как Ваше "благословение" своим чадам.

Представники РПЦ не коментували повідомлення про руйнування Свято-Преображенського собору в Одесі. У міноборони рф підтвердили нічну атаку на місто, але заявили, що стверджують, що причиною руйнування Свято-Преображенського собору стало падіння української зенітної ракети.

Свято-Преображенський кафедральний собор є найбільшим православним храмом Одеси. Він належить до Української православної церкви МП. Собор був закладений у 1795 році. За радянської влади храм закрили, а в 1936 році зруйнували. На початку 2000-х його відновили на колишньому місці. У 2010 році храм особисто освятив патріарх Московський та всієї Русі Кирило.

Нагадаємо, що 27 травня 2022 року Собор Української православної церкви оголосив про повну самостійність та незалежність від Москви. УПЦ звинуватила РПЦ у мовчанні у відповідь на порушення співвітчизниками заповіді "Не убий" проти одновірців-українців.

Кримська єпархія УПЦ вирішила залишитися з Кирилом.

1 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних з росією.