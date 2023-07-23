Село практично зруйноване, до того ж повсюди вибухівка.

Постійні артилерійські обстріли, руйнування та оточення. Селище Благодатне на Миколаївщині нині привид собі колишнього. Гатили росіяни з усіх калібрів. Життя в селі стало нестерпним. Аби врятуватися, люди пройшли 12 кілометрів пішки з білими прапорами. Вже після звільнення Миколаївщини люди повернулися у власні оселі, аби відбудувати рідне село. Репортаж Наталі Сінченко далі.

У Благодатному благодаті нині не знайти. Були ошатні хати та гарні городи, а тепер - самі сліди ворожих обстрілів.

Та хай і зранена, але ж домівка, каже пані Надія. Жінка розповідає: до приходу рашистів тут мешкало з півтисячі осіб, зараз - нема і двох десятків. Сама пані Надія повернулася нещодавно.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

Була в інтернаті. Багато людей по інтернатах жило. А тепер хочу вернуться. Почати все спочатку. Уже живу. Буду переходить сюда. Будемо відбудовувати. Говорять, що допоможуть. Багато людей хоче.

Живе жінка поки в оселі брата, його хата більш-менш уціліла.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

Оце мій двір, красивий такий, залишили хлопці на пам'ять - довгу, вічну. Це колись була хата, там гараж, там машина згоріла, скутера. Все, що заробили.

Подружжя Сіленків повернутися зовсім ще не наважилося. Але додому навідуються.

Світлана Сіленко, жителька села Благодатне:

Ми сюди приїжджаємо, прибираємо. Коли вперше ми сюди приїхали, ми були в шоці, посиділи, наплакались, а що далі робить? Хотіли нам накрити хоч веранду, щоб ми жили веранді. Чоловік виліз, щоб забрати шифер, що залишився, але стіни сипляться, там не можна нічого зробить: не покласти балки, не покласти шифер, оскільки стіни роз'їжджаються.

Торік у березні росіяни оточили Благодатне з трьох сторін та гатили усім, що мали.

Світлана Сіленко, жителька села Благодатне:

По старій снігурівській дорозі цілу ніч йшли ешелони танків. Нам дуже страшно тут було в селі.

Олег Бучановський, житель села Благодатне:

Казали: "сіра зона", а я б не сказав, що це "сіра", я б казав, що це "червона", так село розбите. Кожен день тут зриви то автоматні, то кулеметні.

Періодично загарбники заходили в село - шукали українських військових.

Світлана Сіленко, жителька села Благодатне:

Коли ми сидимо в погребі, чуємо, хтось іде, і він кидає цеглу і кричить: "Держіть гранату". Він заходить і каже: "Виходьте всі з підвалу". Ми повиходили всі, і він: "Солдати поміж вами є? Ми кажемо: "Немає". Він каже: "А де вони?" Ми кажемо: "Не знаємо, ми весь час у погребі".

Той погріб і врятував життя, говорить жінка.

Світлана Сіленко, жителька села Благодатне:

Цілу ніч обстрілювали наше село. А на ранок ми вийшли, то вже ця хата була зруйнована, по середині була вирва, а на ранок люди стали виїжджати із села, тому що страшно було сидіти далі.

Страшно, бо люди бачили, що траплялося з сусідами, які потрапляли під російські снаряди.

Олег Бучановський, житель села Благодатне:

В одного чоловіка голову, пів голови, руку, потім поховали. Потім мого кума батько, він був глухий - вийшов з погреба й убило. Багатьох людей повбивало у нас тут.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

Я думала, якби вбило, то одразу. Тільки, щоб не відірвало руку, ногу. Бо ми здорові нікому не потрібні, а так...

Місяць жили у страху, ризикуючи щомиті. А потім наважилися евакуюватися. 12 кілометрів люди йшли пішки - з дітьми, речами та білими прапорами.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

У людей не осталось вибору, вони мусили оставити все, що вони нажили 10-річчями.

Олег Бучановський, житель села Благодатне:

Люди, я дивився, як вони виходили із села, то шок, то просто шок. Прапор у руках і мовчки разом із дітьми йдуть, йдуть аби бігом звідси, бо сильно почали стрілять.

Виїжджати машинами було страшно, бо окупантів не зупинив би ні напис "Діти", ні біле полотно.

Олег Бучановський, житель села Благодатне:

Пішки, пішки, бо на техніці боялися, бо може дрон, вертоліт чи ще щось, бо зі Снігурівки люди казали, що виїжджали на машинах, і там розстріляли.

12 кілометрів здавалися пеклом. Надія згадує про кожен крок тоді із жахом.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

І молились, і плакали, і я не знаю, прям як провал якийсь, це був просто жах.

Олег Бучановський, житель села Благодатне:

По староснігурівській дорозі й на Засілля, а там вже Червоний Хрест забирав людей і розподіляв далі. Так люди й спаслись.

Звільнити Благодатне з оточення повністю вдалося лише торік у листопаді. Село практично зруйноване, до того ж повсюди вибухівка.

Нині у Благодатному відновили електропостачання, з'явилася вода. А головне - жива душа Благодатного - люди.

Надія Бей, жителька села Благодатне: