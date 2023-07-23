Ворог намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку - Череватий (відео) [ Редагувати ]
Росіяни посилили артилерійські обстріли та наступ на Лимано-Куп’янському напрямку в Луганській та Харківській областях. Окупанти відчайдушно намагаються повернути втрачені позиції коло річки Оскіл на Харківщині. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий.
Окупанти мають там доволі потужні угруповання. Вони маневрують, час від часу їм доводиться ротувати свої підрозділи в першу чергу через великі втрати, які завдають сили оборони наші.
За цю добу 13 боєзіткнень там відбулося, 564 рази наносив ворог різними калібрами та типами артилерії удари по наших позиціях, 10 авіанальотів здійснив.
У ході відбиття ворожих атак 63 окупанти знищено, 131 зазнали поранення, знищено дві САУ ворога, танк, БМП, БРЕМ, 2 міномети та 4 безпілотника ворога на цьому напрямку.
Бої велися в районі Серебрянського лісництва, Нової Горівки, Надії та Торського.
Запеклі бої ведуться і на Бахмутському напрямку.
На Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Силами оборони, ворог чинить відчайдушний спротив. За цю добу 566 наносив всіма видами артилерії удари по наших позиціях, 4 авіанальоти здійснив. Загалом відбулося 18 боєзіткнень, 126 окупантів знищено, 170 зазнали поранень, 6 взято в полон.
Також знищено багато ворожої техніки: танк дві САУ 203 мм "Піон", 4 САУ "Гіацинт-С", гаубиці, термобарична система "Солнцепек", 3 ЗРК "Стрела-10" і 5 польових складів з боєприпасами.
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