Замість камер індивідуальний простір: як змінилась виправна колонія на Дніпропетровщині [ Редагувати ]
Замість камер на десятки ліжко-місць індивідуальний простір для людей з інвалідністю. Такі умови перебування увʼязнених впроваджують у виправній колонії на Дніпропетровщині. Кажуть, все в рамках стратегії розвитку пенітенціарних закладів.
У колонії влаштували день відкритих дверей, на якому побувала і наша знімальна група.
Сергій Ісаєв, заступник начальника державної установи "Софіївська виправна колонія №45":
Якщо раніше це було як в старих фільмах - це двоярусні ліжка, безліч людей, один одному заважають, то зараз це виглядає ось так.
У Софіївській виправній колонії почали впроваджувати стратегію розвитку пенітенціарних закладів. В камерах облаштували індивідуальний простір. Ліжко, тумба, стілець, а ще кожне спальне місце розділене стінкою. Всього їх 90. Це своєрідне ноу-хау для подібних установ.
Анатолій, ув'язнений:
Прийшов, чиста білизна, ліг у чисту постіль. Встав, є баня, попрали, все регулярно.
Є і кімната для дозвілля з телевізором та бібліотекою. Мати мобільний телефон ув'язненим заборонено, але між тим, вони можуть у будь-який час зателефонувати рідним чи друзям.
Є ось такий телефон, він під'єднаний до комутатора. Там сидить представник адміністрації, засуджений пише заяву, ми їх ні в якому разі не обмежуємо.
Олександр у місцях позбавлення волі понад 20 років. Цього разу до колонії потрапив через грабіж. Тут працює завхозом. І навіть отримує зарплату 3,5 тисячі гривень. За ці гроші може зробити покупки у крамниці.
Олександр, засуджений:
Солодке в основному - печиво, цукерки, кава. А так їдальня годує дуже добре,
На харчування одного ув'язненого держава виділяє 800 гривень в місяць.
- На м'ясному бульйоні, присутнє м'ясо варене, свіжі овочі, зелень, томати, часник. - Скільки літрів наготували? - Приблизно 150 л - Яловиче м'ясо обрізається з кісток, перекручуємо на фарш, самі робимо фарш, далі паніруємо, смажимо. Все робиться на місці.
Нині у виправній колонії відбувають покарання майже 340 в'язнів, з них 80 мають інвалідність. І це єдина в Україні установа, у якій є спеціалізований барак. Цей на стадії ремонту.
Андрій, засуджений:
Пандуси, санвузли зробили, все, що можна відновити, потихеньку для інвалідів.
Тетяна Котик, заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань:
Ці ремонти здійснюються коштом спеціального фонду, це гроші, які заробляються на підприємствах. Також коштом благодійної допомоги, яка надається благодійними організаціями, зокрема Червоним Хрестом, і також дуже не багато грошей коштом бюджетного фінансування. Тому що воно обмежено, враховуючи стан в країні.
В Україні затверджена стратегія розвитку пенітенціарних установ до 2026 року. В першу чергу у місцях відбування покарання поліпшують умови утримання. Та у Софіївській колонії вважають, що деякі зміни ще треба посадовцям допрацювати. Зокрема, необхідні окремі установи для ув'язнених з психічними розладами.
Олександр Цибулько, начальник державної установи "Софіївська виправна колонія №45":
Психіатрів в нас немає, дати йому діагноз немає, йому дають строк на суді. В суді не доводять, що він обмежено дієздатний або він там має відхилення, а йому дають строк. Незручності в тому, що вони можуть вчиняти акти суїциду. Акти членоушкодження. Є у нас таке поняття, дуже багато я стикався, підходить засуджений і говорить, що він хоче повіситися. Кажу: чого? Бо він чує якісь в себе голоси.
по темі
І це не тільки про "дах над головою". Тут із мешканцями працюватимуть психологи та фахівці різного профілю. Нині у будинку вже проживає три десятки людей, переважна більшість - діти.
Вже у вересні мають запустити водогони, які забезпечать централізованим водопостачанням Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині. Вартість будівництва - 13 мільярдів гривень. Що відбувається на будівельних майданчиках - бачила наша знімальна група.
Поки українські захисники боронять їхній дім, вони намагаються підтримати бійців, як можуть, і за можливості сказати їм - дякую. У Дніпрі переселенці напекли пряників для військових. За яким рецептом готували і як з любов'ю розмальовували - бачила наша Олена Мендалюк.
Що уже встигли зробити у Бобровому Куті, - розкаже Олена Мендалюк.
Наша наступна історія з Дніпропетровщини. Нікопольська громада. Там теж збирають врожай. Попри постійні обстріли, комбайни щодня виходять в поле аби зібрати врожай озимих. Працюють на полях обережно, бо у землі чатує небезпека - не розірвані російські снаряди.
Дітям з інвалідністю, переселенцям, тим, хто втратив батьків через російську агресію, проект громадської організації допомагає здобути нові навички, проявити свої таланти, а головне - просто відчути радість дитинства.