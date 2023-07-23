Замість камер на десятки ліжко-місць індивідуальний простір для людей з інвалідністю. Такі умови перебування увʼязнених впроваджують у виправній колонії на Дніпропетровщині. Кажуть, все в рамках стратегії розвитку пенітенціарних закладів.

У колонії влаштували день відкритих дверей, на якому побувала і наша знімальна група.

Сергій Ісаєв, заступник начальника державної установи "Софіївська виправна колонія №45":

Якщо раніше це було як в старих фільмах - це двоярусні ліжка, безліч людей, один одному заважають, то зараз це виглядає ось так.

У Софіївській виправній колонії почали впроваджувати стратегію розвитку пенітенціарних закладів. В камерах облаштували індивідуальний простір. Ліжко, тумба, стілець, а ще кожне спальне місце розділене стінкою. Всього їх 90. Це своєрідне ноу-хау для подібних установ.

Анатолій, ув'язнений:

Прийшов, чиста білизна, ліг у чисту постіль. Встав, є баня, попрали, все регулярно.

Є і кімната для дозвілля з телевізором та бібліотекою. Мати мобільний телефон ув'язненим заборонено, але між тим, вони можуть у будь-який час зателефонувати рідним чи друзям.

Є ось такий телефон, він під'єднаний до комутатора. Там сидить представник адміністрації, засуджений пише заяву, ми їх ні в якому разі не обмежуємо.

Олександр у місцях позбавлення волі понад 20 років. Цього разу до колонії потрапив через грабіж. Тут працює завхозом. І навіть отримує зарплату 3,5 тисячі гривень. За ці гроші може зробити покупки у крамниці.

Олександр, засуджений:

Солодке в основному - печиво, цукерки, кава. А так їдальня годує дуже добре,

На харчування одного ув'язненого держава виділяє 800 гривень в місяць.

- На м'ясному бульйоні, присутнє м'ясо варене, свіжі овочі, зелень, томати, часник. - Скільки літрів наготували? - Приблизно 150 л - Яловиче м'ясо обрізається з кісток, перекручуємо на фарш, самі робимо фарш, далі паніруємо, смажимо. Все робиться на місці.

Нині у виправній колонії відбувають покарання майже 340 в'язнів, з них 80 мають інвалідність. І це єдина в Україні установа, у якій є спеціалізований барак. Цей на стадії ремонту.

Андрій, засуджений:

Пандуси, санвузли зробили, все, що можна відновити, потихеньку для інвалідів.

Тетяна Котик, заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань:

Ці ремонти здійснюються коштом спеціального фонду, це гроші, які заробляються на підприємствах. Також коштом благодійної допомоги, яка надається благодійними організаціями, зокрема Червоним Хрестом, і також дуже не багато грошей коштом бюджетного фінансування. Тому що воно обмежено, враховуючи стан в країні.

В Україні затверджена стратегія розвитку пенітенціарних установ до 2026 року. В першу чергу у місцях відбування покарання поліпшують умови утримання. Та у Софіївській колонії вважають, що деякі зміни ще треба посадовцям допрацювати. Зокрема, необхідні окремі установи для ув'язнених з психічними розладами.

Олександр Цибулько, начальник державної установи "Софіївська виправна колонія №45":