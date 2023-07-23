"На щастя, без постраждалих": ворог продовжує обстрілювати Херсонщину (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують бити по прибережних населених пунктах Херсонщини. У неділю, 23 липня, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
Знову були сьогодні обстріли і прибережних населених пунктів Херсонщині. Це і Золота Балка, Бериславщина. Також скиди авіабомб були. На щастя, про постраждалих немає відомостей на 17 годину, немає людей, які постраждали від російської агресії. Але вони продовжують обстріли як і вчора, коли людина загинула в Зміївці внаслідок скиду авіабомби. Бомба влучила майже в той периметр, де знаходилась людина і миттєво загинула.
Продовжують кошмарити людей і населені пункти, бити по критичній інфраструктурі.
На Херсонщині триває облаштування укриттів від ворожих обстрілів. По області відкрито 167 мобільних вуличних укриттів, близько 120 - у Херсоні. Загалом 577 укриттів є на території правобережної Херсонщини, з них 47 знаходяться у зоні бойових дій і користуватися ними не можна. Ще 100 не готові приймати людей, а 430 - готові давати прихисток жителям області.
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