Чотири ракети по околицях. росіяни й далі тероризують Запоріжжя. Цей раз обійшлося без жертв і постраждалих. Загалом за кількість повітряних тривог - регіон один із лідерів. Лише впродовж липня сирені лунали майже 200 разів. Тож, доступність та облаштування укриттів в області - це буквально питання виживання.

Чи користуються запоріжці захисними спорудами та в якому вони стані - бачили наші кореспонденти.

Повітряні тривоги у Запоріжжі лунають щодня і по кілька разів на добу. Чимало містян зізнаються, під час сирен ховаються вдома, дотримуючись правила двох стін. Люди кажуть, сховки є не в усіх будинках. Втім, де знаходиться найближче до них укриття, знають, але бігають туди рідко.

Наталія, жителька Запоріжжя:

Тому що укриття дуже далеко, десь там в школах, поки добіжиш, то немає ніякого сенсу туди бігти.

Вадим, житель Запоріжжя:

З початку війни, з 24 лютого, так був час, коли ми з сім'єю спускалися до укриттів. Ми туди поставили водички, поїсти, присісти, прилягти й все в принципі.

Ірина, жителька Запоріжжя:

З дитиною якби, якщо це вночі, воно не так близько, щоб туди там добігти, тому проблематично.

Аби запоріжці знали, куди бігти під час тривоги, в області створили спеціальну електронну мапу. Ми вирішили перевірити деякі адреси, що там позначені. Тож, як облаштовані сховки у трьох різних районах міста. Йдемо до першого... Це одне з укриттів у комунальному закладі.

Тут столи лавочки, тобто люди можуть працювати, займатися своїми справами, їсти, тут у нас спальні місця. У наявності декілька ліжок, матраси, все є.

Є аптечки, запаси води та їжі й навіть вай-фай. Черговий по укриттю Вадим каже, двері тут завжди відчинені, але людей приходить небагато. Переважно жінки із малими дітьми.

Як будинок з укриттям позначена на мапі й висотка, де мешкає пан Олексій. Чоловік проводить нам невеличку екскурсію сховком. Тут є аварійний вихід. Люди самі відремонтували електрику та облаштували місця.

Олексій, житель Запоріжжя:

Тут приходять люди, і тут дехто і ночував, і отут в цій кімнаті були. Бачите, і тут, і там є матрацики. Ми тут, у мене 1-й поверх, тому для нас таке, ми прийшли, посиділи трошки.

Олексій каже, під час повітряної тривоги в укриття приходять і мешканці сусідніх будинків.

Інна Гогой, кореспондентка:

А це укриття вже в іншій багатоповерхівці, потрапили ми сюди одразу - двері були відчинені. Люди тут поприносили собі стільці та крісла і навіть зробили невеличкий запас води. Втім деякі приміщення у цьому сховку зовсім непридатні для перебування людей, бо захаращенні сміттям.

Це вже інший під'їзд того ж будинку. Тут є табличка із надписом укриття, але вхідні двері зачинені. Щоб потрапити в середину нам довелось дзвонити мешканцям багатоповерхівки.

Схожа ситуація і в іншому районі міста. До укриття в цьому будинку ми вже навідувались під час нічного рейду із правоохоронцями та рятувальниками. Тоді двері були зачинені. Потім їх відкрили. Зараз тут знову замок. Але вказано, до кого звертатися по ключ. На наше прохання, двері таки відчинили.

Олександр, житель Запоріжжя:

Майже у кожній квартирі ключ, люди відкривають і сходяться. - Тобто коли сирена ви відкриваєте? - Так, коли сирена, то ми відкриваємо. - А чому закриваєте двері? - Щоб в кладовку не залізли чужі люди, не зайшли сюда, не поламали, тут же труби.

Є укриття і в сусідньому будинку. Не на камеру люди кажуть, ходили туди тільки на початку великої війни. Приміщення досі не облаштоване і зараз ним ніхто не користується. На стан підвалів скаржились і у двох інших багатоповерхівках. Втім потрапити туди ми змогли тільки після того, як відшукали місцевих мешканців.