Вихід росії з зернової угоди щодо вивозу українського зерна через порти на Чорному морі негативно впливає на аграрний сектор. Альтернативні шляхи поставок через річкові порти, залізницею чи автошляхами дозволяють вивозити 4-4,5 млн тонн на місяць. Цього замало, враховуючи, що експортний потенціал України - майже 50 млн тонн.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник Голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Насправді перспективи не оптимістичні, враховуючи удари, яких завдає росія по інфраструктурі портів Одеси, Чорноморська. Відповідно вона дає зрозуміти, що не дозволить проводити зернову ініціативу без росії, таким чином погрожуючи тим кораблям, які підтримують Україну і приймуть для себе рішення заходити в її порти, фактично гарантуючи, що вони будуть обстріляні.

Тому дійсно у цих умовах, аби не наражати на небезпеку власників суден, екіпажі, Україна буде розширяти свої альтернативні шляхи, шляхи у вигляді руху річковими малими портами через Дунай. І звичайно питання сухопутних маршрутів автомобільними дорогами, а також залізницею до західних наших кордонів, і використовуючи наших сусідів як транзит, для того, щоб постачати нашу продукцію до країн третього світу.

Річкові порти зарекомендували себе за останні місяці досить ефективно, і це правильно, що Україні не зважаючи на чорноморську морську ініціативу розвивала і річковий порт. Сьогодні потужність річкового порт сягає майже 2 млн тонн зерна щомісяця перевалки. І є потенціал росту ще до одного мільйона. Тобто в сумі щомісяця можна було б робити близько трьох мільйонів тонн перевалки. І десь таку суму ми говоримо потрібно робити на сухопутних маршрутах.

Але сьогодні там складається ситуація, що залізницею мали б перевозити порядку 1 млн тонн і приблизно десь порядку 600-800 тис тонн - автомобільними шляхами. Тобто в сумі при сприятливих обставинах і комунікації нормальної з нашими партнерами, щомісяця можна було б вигружати порядку 4-4,5 млн тонн.

Але це не панацея нажаль, тому що у нас експортний потенціал буде на рівні 2022 року - це більше 50 млн тонн зернових, враховуючи новий врожай і перехідні залишки. Тому для нас дуже важливо, поки йде активна фаза збиральної кампанії, за місяць-півтора було вирішено питання із логістикою Чорного моря.