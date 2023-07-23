Україна планувала почати контрнаступ навесні, але цього не вдалось зробити через брак боєприпасів і техніки.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

"У нас були плани почати це навесні. Але ми цього не зробили, тому що, відверто кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєнь і не вистачало бригад, належним чином навчених цій зброї, тим більше, що навчальні місії проводилися за межами України. Але все-таки ми почали. І це важливо", - сказав Зеленський.

Президент також пояснив, що через затримку контрнаступу російські військові використали час на свою користь, а саме для мінування прифронтових територій та будівництва кількох ліній оборони. За словами Зеленського, наразі саме це сповільнює український контрнаступ.

"Так, я розумію, що завжди краще бачити перемогу швидше. Цього ми також хочемо. Але питання в ціні… цієї перемоги. Тому не кидаймо людей під танки буквально. Плануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики, наша розвідка", - підсумував глава держави.