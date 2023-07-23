В Києві сталась пожежа в багатоквартирному будинку, є жертви [ Редагувати ]
В одному з багатоквартирних будинків столиці сталась пожежа. В результаті інциденту є загиблий та постраждалі.
"23 липня о 14:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 15-поверховому житловому будинку на вул. Ернста, що у Солом’янському районі столиці", - повідомили в ДСНС.
По прибуттю на місце події бійці встановили, що загоряння сталось в одній із квартир на 10 поверсі.
За даними рятувальників, о 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 20 кв. м, а вже о 15:34 - ліквідували.
"Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини. Також, одна людина постраждала, а двох було виведено на свіже повітря", - повідомили в службі.
по темі
На території елітного ресторанного комплексу Queen Country Club, розташованого в селищі Козин під Києвом, зайнялась пожежа
Погода в Україні завтра, 23 липня, буде спекотною. Дощі відступлять, опади очікуються лише у частині регіонів
До кінця цього року Ryanair може відновити польоти по Україні. Першим напрямком стане маршрут з Києва до Львова
Україна відповість на сьогоднішні атаки російських окупантів, які призвели до загибелі та поранення мирних жителів нашої країни
Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом. Він уже встиг зустрітися з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою