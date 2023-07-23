В одному з багатоквартирних будинків столиці сталась пожежа. В результаті інциденту є загиблий та постраждалі.

"23 липня о 14:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 15-поверховому житловому будинку на вул. Ернста, що у Солом’янському районі столиці", - повідомили в ДСНС.

По прибуттю на місце події бійці встановили, що загоряння сталось в одній із квартир на 10 поверсі.

За даними рятувальників, о 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 20 кв. м, а вже о 15:34 - ліквідували.

"Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини. Також, одна людина постраждала, а двох було виведено на свіже повітря", - повідомили в службі.