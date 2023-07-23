Збирають сім тонн зерна із гектара - а це дуже гарний показник, що дозволить забезпечити хлібом не лише Буковину, а й сусідні та більш віддалені регіони.

Намолотили вже 6 мільйонів тонн зерна. В Україні триває збір врожаю. В лідерах - тилові області. Приміром, Чернівецька. Жнива в регіоні розпочали ще на початку місяця. Та найголовніший виклик цієї кампанії - не зібрати, а продати врожай.

Тож, які настрої фермерів? Дізнавалася Майя Гуменна.

Гаряча пора - фермери збирають українське золото з полів. У Чернівецькій області вже констатують: цьогоріч врожай щедріший, ніж торік. Спершу розгублені аграрії акумулювали всі сили: підвищували якість врожаю і купували техніку. Лише на цьому приватному підприємстві у поле вийшли сім новеньких комбайнів.

Погодні умови дозволили всім аграріям Буковини виростити гарний врожай пшениці з якісними її показниками, який потребує ринки збуту.

Збирають сім тонн зерна із гектара - а це дуже гарний показник, що дозволить забезпечити хлібом не лише Буковину, а й сусідні та більш віддалені регіони. Елеватори вже готові приймати врожай. А далі - збіжжя треба продати. Чернівецька область розташована недалеко від Румунії, тож фермери можуть користуватися сухопутним кордоном, щоб продавати свою продукцію до ЄС та інших країн. Та нові правила логістики не полегшують бізнесу.

Максим Корнійчук, керівник підрозділу приватного фермерського підприємства:

До війни логістика так не забирала великі кошти. А після початку повномасштабного вторгнення на територію України кілометражі вже більші. І логістика багато забирає грошей на перевезення нашої продукції.

Богдан Бойчук, заступник керівника управління агропромислового розвитку Чернівецької ОВА:

Ціна, яка буде складатись, буде від попиту-пропозиції, можливості експорту продукції. Фактично, ціна по зернових, почала зростати.

Аграрії продовжують шукати сорти, які даватимуть найкращий врожай. Для цього у різних селекційних установах країни державні інституції замовляють зразки сільськогосподарських культур і висаджують на полях для презентації, щоб виробники могли обрати найкраще для буковинських полів.

Степан Гаврилець, керівник відділу інноваційних проєктів:

Показав такий сорт озимої пшениці "Асоль". Ми його закупили в Миронівського інституту, і зараз він посіяний, розсадник розмноження другого року.

На цьому приватному підприємстві, наприклад, уперше посіяли тверді сорти пшениці, із борошна якої в Україні вироблятимуть макарони.

Максим Корнійчук, керівник підрозділу приватного фермерського підприємства:

Дану пшеницю вирощуємо ми для поки наших потреб. Для перероблювання у продукцію для наших крамниць.

За статистикою чиновників, сільгоспвиробники Чернівецької області значно наростили експорт своєї продукції у січні-травні 2023. У топі загальних продажів - зернові. Збували за кордон також яблука, груші та горіхи - до ЄС, Туреччини та ОАЕ. М'ясо індика із Буковини продавали у Болгарію, Нідерланди, Словаччину, Італію, Румунію, Молдову та Францію. Також виробники Чернівецької області експортували курятину, яловичину, соняшникову олію та сушені гриби.