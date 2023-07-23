Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна люди загинула, 21 - постраждала, у тому числі чотири дитини. Мінімум 44 будівлі пошкоджені, 25 з яких - памʼятки архітектури. Серед них і Свято-Преображенський кафедральний собор, який є найбільшим православним храмом Одеси. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За сьогоднішню ніч під час бомбардування середмістя Одеси було поранено 21 особу, нажаль, є один випадок смертельний - загинув охоронець, який охороняв об'єкт. Серед них четверо дітей. А загалом з початку тижня - вся Україна бачить, що з понеділка Одеса щодня піддається обстрілам з боку росіян - постраждала 41 особа.

На даний час у лікарні перебуває 7 постраждалих: 6 середньої важкості, і 17-річний хлопець, який сьогодні потрапив під обстріли, перебуває у важкому стані, але стабільний, прийшов до тями.

Сьогодні постраждали 44 будинки, серед них 25 будівель - це архітектурні пам'ятки 19-20 сторіччя. Звернулися дві сім'ї, для того, щоб їм було надано тимчасове помешкання. Інші самі собі знайшли житло у родичів, чи інші якісь варіанти. Але близько 40 квартир сьогодні не придатні для житла....

Кожна пам'ятка архітектури отримала різні ушкодження. Що стосується Свято-Преображенського кафедрального собору, туди було пряме потрапляння російської ракети. Попередньо, це ракета "Онікс". Будівля частково зруйнована, багато пошкодженого майна самого собору...