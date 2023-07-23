"Пряме влучання російської ракети "Онікс": очільник Одещини розповів про руйнування Спасо-Преображенського собору (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок нічного обстрілу Одеси одна люди загинула, 21 - постраждала, у тому числі чотири дитини. Мінімум 44 будівлі пошкоджені, 25 з яких - памʼятки архітектури. Серед них і Свято-Преображенський кафедральний собор, який є найбільшим православним храмом Одеси. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За сьогоднішню ніч під час бомбардування середмістя Одеси було поранено 21 особу, нажаль, є один випадок смертельний - загинув охоронець, який охороняв об'єкт. Серед них четверо дітей. А загалом з початку тижня - вся Україна бачить, що з понеділка Одеса щодня піддається обстрілам з боку росіян - постраждала 41 особа.
На даний час у лікарні перебуває 7 постраждалих: 6 середньої важкості, і 17-річний хлопець, який сьогодні потрапив під обстріли, перебуває у важкому стані, але стабільний, прийшов до тями.
Сьогодні постраждали 44 будинки, серед них 25 будівель - це архітектурні пам'ятки 19-20 сторіччя. Звернулися дві сім'ї, для того, щоб їм було надано тимчасове помешкання. Інші самі собі знайшли житло у родичів, чи інші якісь варіанти. Але близько 40 квартир сьогодні не придатні для житла....
Кожна пам'ятка архітектури отримала різні ушкодження. Що стосується Свято-Преображенського кафедрального собору, туди було пряме потрапляння російської ракети. Попередньо, це ракета "Онікс". Будівля частково зруйнована, багато пошкодженого майна самого собору...
по темі
У Чорному морі наразі відсутні ракетоносії російського флоту. Загалом вороже угруповання на бойовому чергуванні складає 10 кораблів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук
Для Одеси три минулі ночі були найважчими від початку широкомасштабного вторгнення. Напередодні ворог спрямував на область 31 ракету. Серед них "Калібри", "Онікси", Х-22. А також 32 ударні безпілотники.
Один загиблий та двадцять одна особа поранена. Серед них четверо - діти. Це наслідки чергової ракетної атаки рф по Одесі.
Щонайменше 25 пам'яток архітектури пошкоджено в центрі Одеси внаслідок нічного ракетного удару рашистів. Одна люди загинула. 21 - постраждали, з них - чотири дитини
В ніч на неділю, 23 липня, окупанти випустили по Україні 19 ракет різних типів, зокрема і балістику
росія вчергове атакувала міста крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Відомо про щонайменше двох загиблих, ще десятки поранених, є руйнування. У Миколаєві сьогодні весь день розбирають завали зруйнованої ворожою ракетою триповерхівки. Ударною хвилею пошкоджені сусідні будинки та гаражі.