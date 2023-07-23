Іспанія обирає новий парламент. І, судячи з соцопитувань, керівна партія соціалістів здасть позиції разом з урядом Педро Санчеса. Попри те, що за 5 років при владі йому вдалося подолати чимало криз, громадяни закидають владі зростання цін та зубожіння.

Тож, хто може прийти в урядові кабінети в Мадриді? І що це означатиме для України? Про все в матеріалі Ольги Жидецької.

Ці парламентські перегони мали б відбутися на пів року пізніше. Але катастрофічний провал керівної нині соціалістичної партії на місцевих виборах у травні призвів до позачергових виборів. Їх оголосив прем'єр країни. Щоправда, як свідчить остання соціологія, ситуація для Педро Санчеса не надто покращилася.

Але очільник уряду не здається.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Логічно єдине, про що я можу попросити, це про більшу участь і мобілізацію, тому що завдяки історичній участі в цьому голосуванні ми можемо створити сильний уряд, щоби Іспанія могла рухатися вперед протягом наступних чотирьох років.

Цікаво, що милість виборців відвернулась від уряду Санчеса у момент, коли Іспанія впевнено показувала найвище економічне зростання в ЄС. Однак на тлі постпандемічної рецесії та кризи, що виникла через війну росії проти України, іспанці все одно не вдоволені.

Марія Долорес Карретеро, жителька Мадрида:

Навіть якщо уряд вживав заходів, запроваджував дисконт, зараз у вихідні бензин знов здорожчав. Ціни на все ростуть, а зарплатня - ні. Тому в кінці місяця не можна звести кінці з кінцями.

Потіснити соціалістів та нових лівих - з парламентської більшості, згідно з опитуваннями, сьогодні має усі шанси консервативна Народна партія. Її лідер давно критикує Санчеса за одноосібне ухвалення доленосних рішень і поблажливість до каталонських сепаратистів.

Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер Народної партії, кандидат в прем'єр-міністри Іспанії:

Зміни будуть на користь, зміни не можуть принести нічого поганого, тому що зараз у нас і так все погано. Зміни допоможуть отримати кращий уряд і вести кращу політику. Друзі, хто голосує за мене, я запевняю, що я відплачу за вашу довіру фактами.

Однак для створення монобільшості, у народників, вочевидь, забракне голосів. Тож тут цілком імовірна, як уже було раніше, коаліція з ультраправою, євроскептичною популістською "Вокс", що досить популярна.

Дієго Гіль, житель Мадрида:

Я думаю, що "Вокс" - єдина партія, що захищає життя і родину. Обидві ці речі - основоположні для нашої країни.

Як такі зміни в іспанській владі позначаться на політиці відносно України?

Чинний прем'єр Педро Санчес тричі приїздив до Києва упродовж повномасштабної війни. Під час останнього візиту на початку липня він анонсував черговий транш допомоги Україні на 55 мільйонів євро. А загалом, від Мадриду, ЗСУ отримали танки "Леопард", БТРи, ЗРК, комплекси ППО та польові шпиталі. Крім того, країна навчає українських вояків. Політик не раз запевняв у військовій та євроінтеграційній підтримці Києва.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Я хотів вам сказати, що ми будемо підтримувати Україну, якої б ціни це не коштувало, що ми будемо з вами у досягненні ваших прагнень бути вільною та суверенною країною, яка сама вирішує свою долю як члена європейської родини.

Про важливість підтримки України говорить і керманич, поки що, опозиційної Народної партії.

Складніше з потенційним коаліційним партнером - популістами "Вокс". Електорат ультраправих зазвичай поділяє близькі до кремлівських наративи про традиційні цінності та притаманний Іспанії антиамериканізм. Крім того, "Вок"с симпатизує ще одному недругові України - Віктору Орбану. А з іншого боку, лідер популістів навіть критикував Санчеса за недостатню підтримку Києва.

Володимир Фесенко, політолог:

Якщо буде коаліційний правий уряд, це не буде для нас проблемою. Хтось з партії "Вокс" може виступати за мир або критикувати війну. Але думаю, що все-таки політику Іспанії буде визначати правляча партія, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ. Інша проблема, от яка може виникнути - це зависання, коли не вдасться створити коаліцію.

Від 1 липня і на наступні пів року Іспанія очолила Раду ЄС. Одним із завдань головування чинний уряд країни проголосив - збереження "Європейської єдності на тлі війни в Україні". На сьогодні позиція ЄС у питанні підтримки Києва, за винятком Угорщини, виглядає цілком монолітною. Тож вочевидь і політичні перетурбації в Іспанії загалом на ситуацію не вплинуть.