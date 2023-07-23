Росіяни обстріляли Херсонську область [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали удару по Херсонській області. В результаті обстрілу отримала поранення літня жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
Інцидент відбувся надвечір. Росіяни били по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. В результаті обстрілу поранення дістала 70-річна жінка.
Постраждалу доставили до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.
Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.
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