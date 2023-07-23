Приборкати "Абрамси". Перша група українських військових готується пересісти на легендарні американські танки "Абрамс М1А1". Навчання проходить в Німеччині, в умовах підвищеної секретності. Утім, журналістам все ж вдалося довідатися про деякі деталі. Які - розкаже Тетяна Логунова.

"Графенвер" - найбільший військовий полігон Сполучених Штатів в Європі. Тут, в Баварії, на території більшій за 20 тисяч гектарів регулярно тренуються військові країн НАТО. А після повномасштабного вторгнення росії в Україну - і бійці ЗСУ. Наразі у "Графенвері" проходять підготовку більше тисячі українців. Вони мешкають у казармі, яку тимчасово назвали "Херсон". Бійці опановують різні види західних озброєнь. В тому числі й американські танки "Абрамс", які незабаром надійдуть в Україну.

Військова база в "Графенвері" - завжди була закритим об'єктом, на який рідко запрошували журналістів. З появою на полігоні українських військових - рівень секретності тільки підвищився. Тож, інформації про бійців, які опановують танки "Абрамс", обмаль. Відомо, що військові прибули до Німеччини у кінці травня, їх понад двісті, є як чоловіки, так і жінки, вік - від двадцяти до шістдесяти років.

В українців - суперінтенсивний курс підготовки. Тренуються 7 днів на тиждень, і вдень, і вночі. Навчання поетапне: спершу знайомство з конструкцією танку та основами керування на симуляторах, потім вправи з імітації пострілів і, нарешті, справжні стрільби. На тренінгах відпрацьовують реальні сценарії з фронту - їх відтворюють завдяки супутниковим знімкам з передової. Все, що відбувається на полігоні знімають на відео, яке бійці переглядають та аналізують разом з інструкторами. Курс розрахований на 12 тижнів. Тобто, до осені українські військові закінчать навчання та будуть готові воювати на "Абрамсах".

Про передачу "Абрамсів" Україні Сполучені Штати оголосили ще на початку року. Хоча до цього кілька місяців відмовлялися ухвалювати позитивне рішення, посилаючись на складність техніки в обслуговуванні та ремонті. Подейкують, що Білий Дім змінив свою позицію через німців, які теж довго не хотіли надавати Україні бойову броню. Врешті-решт президент Байден та канцлер Шольц домовилися: американці дають "Абрамси", німці - "Леопарди". Усього Білий Дім пообіцяв Збройним силам 31 одиницю бронетехніки. Очікується, що американські танки надійдуть в Україну вже восени.