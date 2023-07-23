Батьківщина-мати вже найближчим часом змінить дрес-код [ Редагувати ]
Батьківщина-мати вже найближчим часом змінить дрес-код. Замість радянського серпа й молота, на щиті монумента з'явиться тризуб. Роботи над новим елементом тривали понад місяць і наразі - останні приготування до встановлення. На виробництві побував Євген Бригар.
У цьому Київському цеху робота над виготовленням тризубу не припиняється ні на хвилину.
Юрій Півень, начальник виробництва:
Для нас це велика відповідальність, гордість, і особисто для мене, знаєте, це трошки більше - це призначення. Ми в захваті.
Український символ для Батьківщини-матері майстри створюють уже майже місяць. Просто зараз - зварюють основні елементи конструкції. А потім - зачищатимуть поверхню. Втім найскладнішим було розробити та змоделювати тризуб.
Юрій Півень, начальник виробництва:
Ми зіткнулися з тим, що навіть наші програми інженерні, вони просто не могли розрахувати усі ці площини, кусочки. Ми потратили дуже багато часу в пошуках в інтернеті, як зробити якусь площину, долучали спеціалістів. Використали дуже багато софту.
Євген Бригар, кореспондент:
Виготовляють тризуб на металевій конструкції, яка до найменших деталей імітує щит, що знаходиться на монументі. Однак, коли всю роботу буде завершено, тризуб обережно зріжуть і вже транспортуватимуть до місця встановлення.
Встановити тризуб - чи не найскладніший етап проєкту, кажуть майстри. Звісно, інженери провели необхідні розрахунки. Проте спрогнозувати точно, як поведе себе конструкція - неможливо. Багато чого залежатиме від погоди, зокрема, вітру.
Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:
Залишити монумент у відкритому становищі - дуже небезпечно. Заміну потрібно буде робити дуже швидко, дуже оперативно, щоби уникнути небезпеки стосовно вітрових навантажень і ось таких аеродинамічних загроз.
Тризуб створено з нержавіючої сталі українського виробництва. Вона надійна та перевірена часом, кажуть майстри. Попереджають: одразу після встановлення, тризуб дещо відрізнятиметься за кольором від решти монумента. Втім уже за кілька місяців - складатиметься враження, що тризуб на щиті - стоїть усе життя.
Віктор Гончаренко, генеральний директор підприємства-виробника:
Цей монумент з 83 року, я так розумію, там ніяких робіт не проводилося. Якщо 40 років не проводилося, то, напевно, ще 40 років герб стоятиме, скільки й Батьківщина-мати.
Автори проєкту наголошують: процес декомунізації в Україні триває майже всі 9 років війни. Змінюються назви міст, сіл і вулиць, названих на честь політичних і воєнних діячів радянської доби. Демонтуються пам'ятники тим, хто докладав максимум зусиль для знищення всього українського. І те, що на одному з центральних монументів України досі зберігається радянська символіка - неприпустимо!
Юрій Савчук, генеральний директор підприємства-виробника:
Можна згадати опитування в "Дії", яке відбулося влітку минулого року, і понад 80% опитуваних надали перевагу ось цій заміні - на тризуба.
До того ж гроші на встановлення тризуба - дають спонсори. З державного бюджету - не витрачено ні копійки.
Володимир Мудрий, голова незалежної асоціації банків України:
Знаючи загальну вартість проєкту і будучи головою асоціації банків України, я розповсюдив цю інформацію серед своїх колег-банкірів, які також долучилося. Банки закрили суму, наскільки мені відомо, у 9 чи 10 мільйонів.
Ірина Старомінська, голова правління комерційного банку:
Сьогодні ж ми з вами говоримо українською мовою. Більшість російськомовних людей переходять на українську, не очікуючи перемоги. І це дуже правильно. Тому, те що ми можемо зробити сьогодні, під час війни, для того, щоб, думаючи про майбутнє, змінюватися зсередини, це також все буде іти в плюс. Це також все про перемогу.
Сфера оборони - також у пріоритеті, наголошують інвестори. Зміна вигляду Батьківщини-матері не зменшила суму допомоги нашим захисникам.
Ірина Старомінська, голова правління комерційного банку:
На сьогодні ми витратили понад 110 мільйонів на придбання різного роду обладнання. Там і транспортні засоби, і прибори нічного бачення, і участь в придбанні дронів-камікадзе, і "Мавіків".
Встановлювати тризуб на пам'ятник почнуть вже у понеділок. А от куди подіти величезний радянський герб, який стоїть на щиті Батьківщини-матері зараз, поки що не вирішили, кажуть у музеї. Чимало колекціонерів уже висловили бажання отримати хоча б шматочок старого радянського символу.
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