Батьківщина-мати вже найближчим часом змінить дрес-код. Замість радянського серпа й молота, на щиті монумента з'явиться тризуб. Роботи над новим елементом тривали понад місяць і наразі - останні приготування до встановлення. На виробництві побував Євген Бригар.

У цьому Київському цеху робота над виготовленням тризубу не припиняється ні на хвилину.

Юрій Півень, начальник виробництва:

Для нас це велика відповідальність, гордість, і особисто для мене, знаєте, це трошки більше - це призначення. Ми в захваті.

Український символ для Батьківщини-матері майстри створюють уже майже місяць. Просто зараз - зварюють основні елементи конструкції. А потім - зачищатимуть поверхню. Втім найскладнішим було розробити та змоделювати тризуб.

Юрій Півень, начальник виробництва:

Ми зіткнулися з тим, що навіть наші програми інженерні, вони просто не могли розрахувати усі ці площини, кусочки. Ми потратили дуже багато часу в пошуках в інтернеті, як зробити якусь площину, долучали спеціалістів. Використали дуже багато софту.

Євген Бригар, кореспондент:

Виготовляють тризуб на металевій конструкції, яка до найменших деталей імітує щит, що знаходиться на монументі. Однак, коли всю роботу буде завершено, тризуб обережно зріжуть і вже транспортуватимуть до місця встановлення.

Встановити тризуб - чи не найскладніший етап проєкту, кажуть майстри. Звісно, інженери провели необхідні розрахунки. Проте спрогнозувати точно, як поведе себе конструкція - неможливо. Багато чого залежатиме від погоди, зокрема, вітру.

Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Залишити монумент у відкритому становищі - дуже небезпечно. Заміну потрібно буде робити дуже швидко, дуже оперативно, щоби уникнути небезпеки стосовно вітрових навантажень і ось таких аеродинамічних загроз.

Тризуб створено з нержавіючої сталі українського виробництва. Вона надійна та перевірена часом, кажуть майстри. Попереджають: одразу після встановлення, тризуб дещо відрізнятиметься за кольором від решти монумента. Втім уже за кілька місяців - складатиметься враження, що тризуб на щиті - стоїть усе життя.

Віктор Гончаренко, генеральний директор підприємства-виробника:

Цей монумент з 83 року, я так розумію, там ніяких робіт не проводилося. Якщо 40 років не проводилося, то, напевно, ще 40 років герб стоятиме, скільки й Батьківщина-мати.

Автори проєкту наголошують: процес декомунізації в Україні триває майже всі 9 років війни. Змінюються назви міст, сіл і вулиць, названих на честь політичних і воєнних діячів радянської доби. Демонтуються пам'ятники тим, хто докладав максимум зусиль для знищення всього українського. І те, що на одному з центральних монументів України досі зберігається радянська символіка - неприпустимо!

Юрій Савчук, генеральний директор підприємства-виробника:

Можна згадати опитування в "Дії", яке відбулося влітку минулого року, і понад 80% опитуваних надали перевагу ось цій заміні - на тризуба.

До того ж гроші на встановлення тризуба - дають спонсори. З державного бюджету - не витрачено ні копійки.

Володимир Мудрий, голова незалежної асоціації банків України:

Знаючи загальну вартість проєкту і будучи головою асоціації банків України, я розповсюдив цю інформацію серед своїх колег-банкірів, які також долучилося. Банки закрили суму, наскільки мені відомо, у 9 чи 10 мільйонів.

Ірина Старомінська, голова правління комерційного банку:

Сьогодні ж ми з вами говоримо українською мовою. Більшість російськомовних людей переходять на українську, не очікуючи перемоги. І це дуже правильно. Тому, те що ми можемо зробити сьогодні, під час війни, для того, щоб, думаючи про майбутнє, змінюватися зсередини, це також все буде іти в плюс. Це також все про перемогу.

Сфера оборони - також у пріоритеті, наголошують інвестори. Зміна вигляду Батьківщини-матері не зменшила суму допомоги нашим захисникам.

Ірина Старомінська, голова правління комерційного банку:

На сьогодні ми витратили понад 110 мільйонів на придбання різного роду обладнання. Там і транспортні засоби, і прибори нічного бачення, і участь в придбанні дронів-камікадзе, і "Мавіків".

Встановлювати тризуб на пам'ятник почнуть вже у понеділок. А от куди подіти величезний радянський герб, який стоїть на щиті Батьківщини-матері зараз, поки що не вирішили, кажуть у музеї. Чимало колекціонерів уже висловили бажання отримати хоча б шматочок старого радянського символу.