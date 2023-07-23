Окупанти вивозять вагонами зерно із Запорізької області - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України.
Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області вивозять українське зерно з території місцевого агропідприємства.
Зокрема, окупанти використовують дизельні локомотиви, за допомогою яких вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.
Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.
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