Будинок матері та дитини, в якому житимуть переселенці відкрили у Дніпрі. І це не тільки про "дах над головою". Тут із мешканцями працюватимуть психологи та фахівці різного профілю. Нині у будинку вже проживає три десятки людей, переважна більшість - діти. На новосіллі побувала і наша знімальна група.

Вікторія - переселенка з Ізюма. Пригадує перші дні повномасштабного російського вторгнення і жахи евакуації.

Вікторія Забірник, переселенка з Ізюма:

Ми так виїхали. У нас впала машина, літали літаки, машина втопилася, діти йшли пішки до Кам'янки, яку так само бомбили. З боку ти бачиш своє місто, його просто знищують. І ти молишся, лише аби твої батьки були живі, щоб люди, які лишилися у місті, були живі, а ти нічого зробити не можеш.

Та попри всі складнощі - вона змогла з чотирма дітьми дістатися до Дніпра. На вокзалі її зустріли волонтери. Вони дали тимчасовий прихисток, а вже сьогодні у родині новосілля - у будинку матері та дитини.

Вікторія Забірник, переселенка з Ізюма:

Ти сумуєш за тими рідними, близькими тобі людьми. Ти розумієш, що поруч немає особливо ніякої допомоги, і тут відкриваєш будинок і розумієш, що ти вдома.

Домашній затишок у жіночому царстві створили волонтери. У будинку на 300 квадратних метрів зробили косметичний ремонт і вмеблювали кімнати - тепер тут може оселитися до 40 людей. На другому поверсі кімнати для відпочинку.

На сьогодні у будинку матері та дитини проживає до трьох десятків людей, переважна більшість - діти.

Яна, переселенка з Покровська:

Є розпорядок дня. Ми встаємо, є режим, якого ми дотримуємося, а також здоровий спосіб життя, а також кожна мама чергує на кухні, яка відповідає цілий день за сніданок, обід та вечерю.

На кухні є вся необхідна техніка. Їжу готують у великих каструлях, бо кажуть, стіл спільний - спершу їдять діти, потім дорослі. Щоправда, Яна зізнається, щодня наповнювати холодильних і годувати три десятки людей важко.

Яна, переселенка з Покровська:

Дуже важко знайти роботу, заробіток, тому із харчуванням буває важкувато. Намагаємося, десь зекономити. Були скрутні дні, але ми такі винахідливі матусі, що з паштетів можемо зробити діточкам смачні котлетки.

Та волонтери, які взяли шефство над матусями - не лишають на одинці зі скрутою. Станіслав розповідає, до втілення ідеї цього дубинку йшли 4 місяці. Шукали кошти, робили ремонт, закуповували меблі.

Станіслав Притков, ініціатор створення будинку матері та дитини:

У нас в планах зробити тут дитячий майданчик, спортивний і не тільки спортивний. Це не просто будинок, це будинок, який є стартовою локацією. Тобто, сюди вже приїжджають фахівці, психологи, сюди вже приїжджають люди, які можуть запропонувати ту чи іншу роботу

Поки волонтери планують подальші дії - діти насолоджуються новосіллям. І навіть долоньками розмалювали футболку Станіславові.