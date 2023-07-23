Під час російської атаки на Одесу постраждало консульство Греції - Зеленський [ Редагувати ]
В результаті російської атаки на Одесу постраждала будівля консульства Греції. Це вже друга дипломатична установа, яку зачепив російський терор.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Загалом лише цієї ночі майже 50 будинків було пошкоджено... Постраждала і будівля консульства Греції. Це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що все це глобальна загроза.
"Знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу. Не було ще таких терористів, які могли б подолати світ, і у цих кремлівських божевільних теж не вийде", - зазначив він.
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