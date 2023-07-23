Блінкен про передачу F-16: потрібні місяці, щоб Україна почала їх використовувати [ Редагувати ]
Україні знадобляться місяці, щоб ввести літаки F-16 в експлуатацію. Для початку необхідно навчити пілотів та технічний персонал.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Справа не лише в самому обладнанні. Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його в об'єднаних збройних силах. На все це потрібен час. Якби завтра було прийнято рішення про передачу F-16, то пройшли б місяці й місяці до того, як вони були б реально введені в експлуатацію", - пояснив Блінкен.
Держсекретар пояснив, що наразі США працюють над тим, щоб передати Україні літаки, але цього недостатньо.
"Саме над цим ми зараз працюємо, тому що, як я вже казав, недостатньо надати їм F-16, їх треба навчити. Програма тренувань просувається вперед з низкою країн. Все це відбувається. Але я не військовий експерт.... Ми вважаємо, що те, що вони мають і чому вони були навчені, є тим, що їм потрібно для того, щоб бути ефективними, в тому числі й в боротьбі з російськими мінами", - пояснив він.
Блінкен також запевнив, що Україна отримає американські винищувачі.
"Я вірю, що вони отримають їх, і важливо зосередитись на тому, щоб переконатись, що коли вони це зроблять, вони будуть належним чином підготовлені, зможуть обслуговувати літаки й використовувати їх розумно", - підсумував він.
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