Без дронів уявити сучасну війну просто не можливо! Завдяки електронним пташкам Збройні сили України вистежують і знищують ворожу техніку, атакують окупантів на позиціях. Нашим колегам із Військового телебачення вдалося поспілкуватися на фронті з бійцями, яким вдалося знищити опорний пункт противника саме за допомогою дронів.

Десантники 25-ї бригади за допомогою ось таких ударних "пташок" знищують ворожі цілі. Євген управляє безпілотниками за допомогою спеціальних окулярів.

Євген, оператор роти ударних БПЛА:

Робота з таким типом дронів потребує високої кваліфікації керування цими дронами, оскільки ми повністю контролюємо його рухи, на відміну від загальнопоширених DJI Mavic 3, де дрон самостійно стабілізує себе, має GPS, може повертатися по GPS, а в FPV-дронах беремо на себе управління, і набагато краще їх відчуваємо в русі.

Дрон передає відео з камери в реальному часі. Втім керувати ним не так уже й просто, як здається на перший погляд. Потрібно пройти спеціальну підготовку.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Для управління FPV-дронами необхідне навчання. Спочатку боєць має пройти поетапний курс підготовки, опанувати симулятори, скласти іспит, і аж тоді розпочати навчання на полігоні. Зазвичай, така підготовка займає близько місяця.

Бійці підрозділу наносять одиничні, проте нищівні удари по техніці, бліндажах і позиціях орків. Ось цей дрон - багаторазовий, оснащений системою скиду. Може принести окупантам кілька снарядів поспіль!

Яка дальність польоту такого дрона?

Всеволод, військовослужбовець Збройних сил України:

Все залежить від місцевості, від антен. Якщо є вікно і немає РЕБу, то в принципі відстань може бути таки доволі великою - понад 8 км, можна попробувати залетіти на 10-11 км. Все від місцевості, РЕБів та погодних умов.

Під час попереднього бойового вильоту - завдяки точному розрахунку - нашим бійцям вдалося знищити опорний пункт противника. Щонайменше шестеро загарбників - поранені. Наші захисники обіцяють: якщо окупанти повернуться на поле бою знову - відправлять їх уже не до шпиталю, а до пекла.