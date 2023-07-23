ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти - Тарнавський [ Редагувати ]
ЗСУ протягом доби здійснили 1211 вогневе завдання на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram-каналі.
Як відзначив Тарнавський, українські воїни продовжують вибивати ворога з позицій.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив він.
Зокрема військові знищили 30 одиниць військової техніки противника, зокрема:
танк,
7 ББМ,
12 артилерійських систем та мінометів,
автомобільна техніка.
"Також було знищено 7 складів", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
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