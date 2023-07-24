У москві потужні вибухи: пошкоджена будівля поряд з Міноборони та ГРУ рф [ Редагувати ]
У москві пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 24 липня. Повідомляється, що одним із них пошкоджено будинок за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР рф.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Варто зазначити, що від місця падіння дрону до будівлі Міноборони рф – близько 150 метрів і кілька хвилин ходьби.
Крім того, болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв звернув увагу на те, що поряд із будовами в Москві, які вранці атакували безпілотники, знаходяться об'єкти російської ГРУ.
Навпроти пошкодженого будинку знаходиться штаб-квартира відділу Головного розвідувального управління з кібернаступних операцій, а також Військовий університет ім. князя Олександра Невського.
"Якщо Україна вдарить по цьому будівельному комплексу, символічні збитки Міноборони рф/ГРУ будуть дуже значними", - написав він у Twitter.
Повідомляється, що внаслідок вибуху безпілотника, що впав, на Комсомольському проспекті, зруйновано покрівлю в двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку.
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