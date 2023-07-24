росія завдала удару "Шахедами" по Дунайських портах: є руйнування [ Редагувати ]
рф здійснила чергову повітряну атаку на Одещині вночі 24 липня. Окупанти завдали удару з використанням ударних дронів типу "Shahed" по Дунайських портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури.
Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Так, силами та засобами ППО ЗСУ було збито три ворожі "Шахеди", проте були і влучення.
За словами Гуменюк, внаслідок атаки противника є постраждалі.
"На жаль, є попадання в один із портів. Там зруйновано аграрний ангар, в якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, завдано пошкоджень портовим об'єктам, тобто є інформація про трьох працівників порту. Наслідки атаки уточнюються". - сказала вона.
Тим часом у ОК "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, при цьому інформація ще уточнюється.
"Цієї ночі майже 4-х годинна атака дронами "Shahed-136" була спрямована по портовій інфраструктурі Дунаю. 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.
Військові додали, що внаслідок удару по ангару із зерновими в одному з виробничих приміщень резервуара сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.
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