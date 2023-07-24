Спекотно і сухо: якою буде погода в Україні [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 24 липня, буде спекотною та майже без дощів. Опади можливі лише у західних регіонах.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Короткочасні невеликі дощі можуть бути лише у Волинській та Рівненській областях. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень буде у межах +24 +29 градусів, а на півдні та на Закарпатті до +32 градусів спеки. Вночі стовпчики термометрів покажуть у середньому +12 +17 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але дощу не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +27 +29 градусів, а вночі +15 +17 градусів.
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