Окупанти обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область: є постраждала [ Редагувати ]
Внаслідок російського артилерійського обстрілу в Дніпропетровській області, скоєного окупантами вчора, постраждала одна жінка. У неділю пізно ввечері противник також завдав ударів по Мирівському товариству Нікопольського району.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію. Обійшлося без загиблих та поранених", - розповів чиновник.
Інші райони та громади регіону під удари загарбників не потрапляли.
"До лікарів звернулася 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківщини", - повідомив голова ОВА.
Він уточнив, що у постраждалої черепно-мозкова травма та забій хребта. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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