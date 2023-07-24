Кількість постраждалих через удар "Шахедами" по Дунайських портах збільшилась [ Редагувати ]
Кількість людей, які постраждали через обстріл Дунайських портів дронами-камікадзе в ніч на 24 липня збільшилась до 6 людей.
Про це повідомляє в голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок нічної атаки шестеро постраждалих людей. До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта", - розповів він.
За словами Кіпера, інші троє - з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.
Як розповів очільник Одеської ОВА, через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів.
"В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували", - додав Кіпер.
Він зазначив, що на цей раз під прицілом була портова інфраструктура р. Дунай.
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