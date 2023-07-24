В окупованому Криму зупинили рух пасажирських поїздів після вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Зупинено два потяги, що прямували до Сімферополя та Севастополя.

Про це повідомляє телеграм-канал ЧП.Сімферополь.

"Пасажирів доставлять автобусами з Джанкойського району до станцій, звідки вони поїдуть залізницею", - йдеться у повідомленні.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення.