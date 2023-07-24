В Маріуполі помітили найбільше пересування росіян за останні місяці [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області помітили найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо велике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрям Бердянська", - розповів він.
Зокрема, за даними Андрющенка, зафіксовано щонайменш дві колони по 30 одиниць протягом неділі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ.
"Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу “Рапіра”, паливозаправники та автобуси з поки живою силою. Найбільше відкрите переміщення за останні місяці з початку літа", - додав радник мера.
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