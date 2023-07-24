Рф прозвітувала про "віддзеркалення" атаки дронів у Криму [ Редагувати ]
В Міноборони рф відзвітували, що нібито збили всі дрони, які атакували Крим у понеділок, 24 липня. При цьому в Джанкойському районі продовжує вибухати, а гауляйтери оголосили евакуацію.
Про це повідомляє Міноборони рф.
Так, за даними Міноборони, анексований півострів, нібито атакували 17 дронів. При цьому нібито "спробу терористичної атаки припинено".
Зокрема, нібито 14 БПЛА, які в рф називають "українськими" пригнічені коштами РЕБ, з них 11, нібито зазнали краху в акваторії Чорного моря, ще 3 впали на території Криму.
"Три безпілотники знищені засобами ППО, внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих немає", - заявили в російському відомстві.
А гауляйтери Криму вже оголосили евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів в Джанкойському районі.
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