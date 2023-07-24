В Міноборони рф відзвітували, що нібито збили всі дрони, які атакували Крим у понеділок, 24 липня. При цьому в Джанкойському районі продовжує вибухати, а гауляйтери оголосили евакуацію.

Про це повідомляє Міноборони рф.

Так, за даними Міноборони, анексований півострів, нібито атакували 17 дронів. При цьому нібито "спробу терористичної атаки припинено".

Зокрема, нібито 14 БПЛА, які в рф називають "українськими" пригнічені коштами РЕБ, з них 11, нібито зазнали краху в акваторії Чорного моря, ще 3 впали на території Криму.

"Три безпілотники знищені засобами ППО, внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих немає", - заявили в російському відомстві.

А гауляйтери Криму вже оголосили евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів в Джанкойському районі.