Далекобійні ракетні ATACMS допомогли б Україні ефективно знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що перебувають у портах.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (росіян, - ред.), щоб знищувати їх ефективно", - сказав Ігнат.

За його словами, Сили оборони володіють такою інформацією, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.