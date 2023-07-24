Ігнат про ATACMS: допомогли б знищувати російські ракетні комплекси та кораблі в портах [ Редагувати ]
Далекобійні ракетні ATACMS допомогли б Україні ефективно знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що перебувають у портах.
Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Тобто, крім того, щоб його мати, треба мати дані розвідки, треба розуміти, де знаходяться ті системи (росіян, - ред.), щоб знищувати їх ефективно", - сказав Ігнат.
За його словами, Сили оборони володіють такою інформацією, тому завдяки ATACMS можливо було б знищувати берегові ракетні комплекси росіян та кораблі, що перебувають у портах.
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