У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні [ Редагувати ]
У Харківській області автомобіль підірвався на протитанковій міні у неділю, 23 липня. Внаслідок чого водій загинув на місці.
"О 15:15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липецької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні",- йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху водій загинув на місці. Наразі встановлюють його особу.
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