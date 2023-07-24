У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова (відео) [ Редагувати ]
У Києві затримали Євгена Борисова - колишнього начальника Одеського обласного військкомату (обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки), підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
В суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.
Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, Борисова знайшли та затримали у столиці.
22 червня "Українська правда" опублікувала розслідування Михайла Ткача про Одеського обласного воєнкома Євгена Борисова.
Як виявилось, мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також цьогоріч вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.
Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.
Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.
Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн. Підозрюють, що Борисов налагодив на Одещині тіньовий бізнес з продажу "білих квитків", які дають право уникнути мобілізації.
Колишнього воєнкома підозрюють:
- у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);
- у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);
- в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).
Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.
Після скандалу з Борисовим, Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів з тилу на фронт.
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