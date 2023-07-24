На Хмельниччині затримали водія, що спричинив ДТП із чотирма загиблими. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 23 липня, близько 18:00 години на автодорозі поблизу села Берездів, що на Славутчині.

Відбулось зіткнення між автомобілем "Chevrolet Captiva" під керуванням 26-річного жителя Нетішина та автомобілем "Ford Kuga", за кермом якого перебував 39-річний нетішинець.

У результаті ДТП водій автомобіля "Ford Kuga", його 35-річний брат та дружина загинули на місці події. 15-річний старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у"швидкій".

Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні.

Водій та 23-річна пасажирка автомобіля "Chevrolet Captiva" отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Поліцейські затримали водія автомобіля "Chevrolet Captiva", він перебуває в лікарні під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб" і наразі встановлюють усі обставини події.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном від 5 до 10 років.