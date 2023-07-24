У Львові невідомі спробували викрасти прах радянського агента НКВС Миколи Кузнєцова, похованого на Пагорбі слави. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так - не віддамо. За деталями до ГУР

Радянський розвідник і партизан, агент НКВС, спецагент-ліквідатор Микола Кузнєцов під час Другої світової війни виконував диверсійні завдання радянського командування. Він особисто ліквідував 11 німецьких генералів і високопосадовців.

Кузнєцов загинув у березні 1944 року в перестрілці з бійцями УПА на Львівщині. Посмертно отримав звання героя Радянського союзу.

27 липня 1960 року Кузнєцова з почестями поховали на Пагорбі слави у Львові.

Історія з передачею останків Кузнецова триває з 2000 року, коли ветерани Єкатеринбурга звернулися з таким проханням до Львівської міськради. У 2007 році до Львова приїжджала делегація з рсії, але тоді їм відмовили у наданні останків.

У 2021 році Касаційний адмінсуд Верховного суду зобов'язав мерію Львова дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорбу слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі. Львівська міська рада відмовилася виконувати це рішення суду, доки ув'язнені у рф громадяни України не повернуться на Батьківщину.

Микола Кузнєцов