Нардепу Пономарьову повідомили про підозру в держзраді

Народному депутату з партії "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді. Його викрили на співпраці з рф, повідомляє СБУ і ДБР.

Депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення рф він поїхав з Києва до окупованого Бердянська. Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками.

Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, народний депутат виїхав до Києва. Він продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Також, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь рф.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.