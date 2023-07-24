Депутату з "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову повідомили про підозру в державній зраді (фото) [ Редагувати ]
Народному депутату з партії "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову повідомили про підозру у державній зраді. Його викрили на співпраці з рф, повідомляє СБУ і ДБР.
Депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення рф він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.
Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками.
Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.
Заводи фігуранта постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки рф і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.
Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, народний депутат виїхав до Києва. Він продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.
Також, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.
Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь рф.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
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