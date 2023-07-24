НАБУ викрило на корупції голову Державної судової адміністрації, йдуть обшуки (фото) [ Редагувати ]
Національне антикорупційне бюро викрило голову Державної судової адміністрації на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це повідомляє НАБУ.
За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США - залишені собі за посередницькі послуги.
Надалі голова Державної судової адміністрації обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва, стверджує відомство.
Після викриття Князєва на одержанні хабаря, поведінка голови Державної судової адміністрації "різко змінилася". Він почав ухилятися від вирішення питання, однак "не мав наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду".
Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України. Деталі - згодом.
Головою Державної судової адміністрації наразі є Олексій Сальніков. Він очолює Судову адміністрацію з 20 квітня 2022 року. Державна судова адміністрація здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади.
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