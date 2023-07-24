Більш ніж удвічі, з 19 до 40 млн гривень, підняв одеський ДТЕК вартість підключення до своїх електромереж для мешканців ЖК "Співучий Фонтан" на 9-й станції Фонтану.

За словами власників довгоочікуваних квартир, тепер через дії енергетичного монополіста вони не можуть отримати на руки ключі, пише Odesa Online.

"Дуже подобається нам район, наш житловий комплекс, але єдина перешкода це - ДТЕК, - розповіла власниця квартири Олена. - До війни була одна ціна на приєднання, зараз зовсім інша. Ми не хочемо, щоб будинок був введений в експлуатацію без вирішення проблеми з ДТЕК, бо потім на нас чекає промисловий тариф, і це змусить нас платити втричі дорожче за звичайний тариф".

Інвестори зазначають, що будівництво будинку виконано на 97%, а енергетичний монополіст підняв ціну в односторонньому порядку, мотивуючи складнощами, які зазнає компанія через повномасштабну війну.

"Будинок практично готовий, є питання щодо ліфтів, потрібно завершити налаштування, на фініші протипожежна система, але головна проблема нашого кооперативу - це ДТЕК, – розповів ще один інвестор ЖК "Співучий Фонтан" Олег. - Кооператив зараз дуже активний, ми постійно збираємося для вирішення питання з ДТЕК, бо до війни ми мали заплатити понад 19 млн гривень за приєднання до електромережі та сплатили перші 5 млн гривень згідно з графіком. Далі сталася надзвичайна подія, війна, на якийсь час процеси зависли, але тут енергетичний монополіст переглянув умови та вирішив підняти ціну, і ми отримали рахунок вже зовсім інший – це понад 40 мільйонів грн. Це ще й нібито зі знижкою".

Окрім збільшення вартості робіт, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" хоче безкоштовно отримати побудовану забудовником підстанцію і навіть не розглядає можливості переглянути схему приєднання, щоб знизити фінансове навантаження на простих містян.

При цьому згідно із законодавством можливості для цього є. Згідно з останнім положенням Кабінету Міністрів України, житловий комплекс може скористатися тимчасовим порядком приєднання, який зобов’язує ДТЕК запропонувати альтернативні точки приєднання, без реконструкції його мереж, а замовнику - дає можливість самостійно придбати обладнання та побудувати мережі власним коштом.

Щоб знайти управу на енергетичного монополіста, жителі планують звернутися до Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Держенергонагляду для оцінки обґрунтованості вимог АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та вартості послуг з реалізації технічних умов.