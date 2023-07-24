Американський актор і музикант Джонні Депп знепритомнів перед концертом у Будапешті. Про це пише угорський портал Blikk.

Депп приїхав до Будапешта 18 липня у рамках концертного турне свого гурту Hollywood Vampires. Кінозірка пропустила саундчек, однак підозри не викликало - Депп і раніше так робив.

Згодом з'ясувалося, що актора знайшли без свідомості у його номері. Деппа екстренно відвезли до лікарні. Концерт скасували, за словами менеджера, "через погане самопочуття" Деппа і без будь-яких подробиць.

Один з членів групи розповів, що Джонні сильно напився, а потім прийняв щось сильніше, тому довелося викликати лікаря.

Вже після скандалу в Будапешті концерт Hollywood Vampires 22 липня відбувся у Польщі, і там артист вийшов на сцену.

Гурт Hollywood Vampires створений у 2015 році Елісом Купером, Джонні Деппом та Джо Перрі на згадку про померлих рок-музикантів. З моменту свого заснування колектив випустив два студійні альбоми.

Нагадаємо, що на екрани вийшов перший фільм з Джонні Деппа після скандального суду з екс-дружиною Ембер херд. Депп виконав роль французького короля Людовіка XV у французькій біографічній драмі "Жанна Дюбаррі".