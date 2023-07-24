Соціальна мережа Twitter змінила свій логотип з блакитної пташки на білу букву X з чорним контуром. Новий логотип відображається у шапці Twitter та при оновленні сторінки.

Як тепер правильно називати соцмережу незрозуміло: Twitter та його фірмовий "пташиний стиль" були міцно пов'язані, оскільки сама назва компанії походить від англійського слова tweet (цвірінькати, щебетати).

Власник соцмережі бізнесмен Ілон Маск анонсував зміни та ребрендинг напередодні. За його словами, новий логотип означає недосконалість людей, які роблять їх унікальними.

Окрім оновлення дизайну, тепер домен x.com переадресує користувачів на Twitter. Маск в останньому інтерв'ю натякав, що також додасть до соцмережі платіжну систему, і така інтеграція зробить X "половиною глобальної фінансової системи".

Також, обіцяє Маск, користувачі матимуть змогу отримувати виплати за відвідування свого профілю незалежно від кількості передплатників, які тепер називатимуться глядачами.

Маск також спростить процес подання скарг на користувачів, який зараз складається з 5-10 кроків, і почне показувати значок тіньового бану власникам облікових записів з зазначенням його причини.

А ще зросте максимальна тривалість відео (до 10 годин) і з'явиться можливість вести живі стріми на базі Apple TV. Твіттер чекає й оновлення дизайну. Базовою темою може стати темна, у лайків та репостів зміняться анімації, зміняться хайлайти та закладки, а для відео з'явиться функція "картинка в картинці".

Ілон Маск придбав Twitter восени 2022 року за $44 млрд. У квітні 2023-го Twitter Inc. поглинула компанія X Corp. зі штаб-квартирою у Неваді. У червні Маск оголосив, що Twitter буде офіційно перейменований на X. Він говорив, що логотип із птахом не відповідає його баченню соцмережі як майданчика для публікації відео, фото та текстів великого формату.

У квітні логотип Twitter змінювали на зображення собаки породи сіба-іну з інтернет-мему - символ криптовалюти Dogecoin. Логотип з птахом повернули через три дні.