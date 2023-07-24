Європа має надати допомогу Україні на $100 млрд - Трамп [ Редагувати ]
Україна має отримати $100 млрд від європейських країн, щоб обсяг допомоги міг бути співставний з тим, який Києву надав Вашингтон. Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News.
У відповідь на запитання ведучої телеканалу Fox News, чи вирішить він у разі переобрання "зупинити грошові потоки, що йдуть до України", Трамп запевнив, що зможе "добитися врегулювання війни".
По-перше, я б сказав Європі: "З вас належить майже $100 млрд, ви маєте заплатити". ...Європа у порівнянні зі Сполученими Штатами робить дуже мало.
Політик додав, що територіально Європа розташована ближче до України, а США від континенту "відокремлює океан".
Чому ми витратили $150 млрд, а вони - $20 млрд? Економіки їхніх країн, якщо їх усі скласти, майже збігаються з нашою за обсягом.
Конгрес США раніше схвалив виділення на допомогу Україні майже $113 млрд. Основну частину сприяння Києву Вашингтон надає лінією Пентагону, Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку.
Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
Наступного дня Вашингтон виділив Україні боєприпаси на $400 млн.
по темі
Подвоєння підтримки України та припинення війни є єдиним найкращим способом сприяти світовій економіці
Серед країн НАТО є і група держав, які виступають за передачу запрошення Україні просто цими днями - під час саміту. І кілька скептиків, які вважають, що робити це зарано. Серед них називають і Німеччину і несподівано Сполучені штати. Чи так це насправді?
Україні знадобляться місяці, щоб ввести літаки F-16 в експлуатацію. Для початку необхідно навчити пілотів та технічний персонал
Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Україна отримає винищувачі F-16 через кілька місяців
Сполучені Штати Америки (США) планують оголосити новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 400 мільйонів доларів вже у вівторок, 25 липня