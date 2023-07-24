Україна має отримати $100 млрд від європейських країн, щоб обсяг допомоги міг бути співставний з тим, який Києву надав Вашингтон. Про це заявив колишній президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News.

У відповідь на запитання ведучої телеканалу Fox News, чи вирішить він у разі переобрання "зупинити грошові потоки, що йдуть до України", Трамп запевнив, що зможе "добитися врегулювання війни".

По-перше, я б сказав Європі: "З вас належить майже $100 млрд, ви маєте заплатити". ...Європа у порівнянні зі Сполученими Штатами робить дуже мало.

Політик додав, що територіально Європа розташована ближче до України, а США від континенту "відокремлює океан".

Чому ми витратили $150 млрд, а вони - $20 млрд? Економіки їхніх країн, якщо їх усі скласти, майже збігаються з нашою за обсягом.

Конгрес США раніше схвалив виділення на допомогу Україні майже $113 млрд. Основну частину сприяння Києву Вашингтон надає лінією Пентагону, Держдепартаменту та Агентства США з міжнародного розвитку.

Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.

Наступного дня Вашингтон виділив Україні боєприпаси на $400 млн.