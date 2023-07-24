Україна не отримала достатньо західних ЗРК для повної заміни С-300 - Forbes [ Редагувати ]
Постачання західних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) досі не змогли повністю замінити радянські зенітно-ракетні системи С-300, які стоять на озброєнні Збройних сил України, для яких закінчуються боєприпаси. Про це пише журнал Forbes.
Журналісти з'ясували, що на початку збройного вторгнення росіян ЗСУ мали майже 50 комплексів С-300. Західні союзники надали Україні майже 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale та інших.
США планують викупити у Тайваню 12 ЗРК MIM-23 Hawk для передачі Україні.
ЗРК С-300
Однак Києву необхідно ще 18-20 комплексів, щоб здійснити повну заміну всіх радянських систем, боєприпаси для яких, як очікується, вичерпаються найближчими місяцями, переконані опитані журналістами експерти.
Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Україна розробляє власні системи ППО середньої дальності.
SD-300 не є секретом. Українська збройова фірма "Луч" активно просувала цей ЗРК до того, як росія почала повномасштабну війну в лютому 2022 року.
Однак Forbes вважає, що Києву не вистачить виробничих потужностей для запуску серійного виробництва ЗРК.
Видання зазначає, що Україні навряд чи вдасться забезпечити повну заміну С-300 на інші системи ППО без сприяння Заходу.
ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
ЗРК С-300
Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
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