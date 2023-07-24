ЗСУ почали застосовувати на фронті дрони-камікадзе Switchblade-600 (відео) [ Редагувати ]
Російські Z-пабліки повідомляються про перше застосування на фронті американського дрона-камікадзе Switchblade-600.
Судячи з відео, БПЛА-снаряд потрапив до рук росіян. За словами оператора, у дрон влучила блискавка.
За своїми техніко-технічними характеристиками Switchblade-600 перевершує російський "Ланцет": дальність польоту 80-90 км (у "Ланцета" 40-70 км), маса уніфікованої з "Джавеліном" бойової частини - 8,4 кг (у "Ланцета" 3 кг).
Інша перевага Switchblade-600 - переносна пускова установка мортирного типу (маса 22,7 кг, плюс 31,7 кг важить апаратура управління), тоді ж як "Ланцет" запускається з громіздкої катапульти, а для переміщення комплексу потрібно кілька автомобілів.
Оператор дрона використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, яка баражує.
У вересні 2022 року повідомлялося, що Пентагон уклав контракт на постачання Україні дронів Switchblade 600.
Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
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