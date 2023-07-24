Російські Z-пабліки повідомляються про перше застосування на фронті американського дрона-камікадзе Switchblade-600.

Судячи з відео, БПЛА-снаряд потрапив до рук росіян. За словами оператора, у дрон влучила блискавка.

За своїми техніко-технічними характеристиками Switchblade-600 перевершує російський "Ланцет": дальність польоту 80-90 км (у "Ланцета" 40-70 км), маса уніфікованої з "Джавеліном" бойової частини - 8,4 кг (у "Ланцета" 3 кг).

Інша перевага Switchblade-600 - переносна пускова установка мортирного типу (маса 22,7 кг, плюс 31,7 кг важить апаратура управління), тоді ж як "Ланцет" запускається з громіздкої катапульти, а для переміщення комплексу потрібно кілька автомобілів.

Оператор дрона використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, яка баражує.

У вересні 2022 року повідомлялося, що Пентагон уклав контракт на постачання Україні дронів Switchblade 600.

Нагадаємо, 19 липня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд, до якого включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.