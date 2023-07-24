Додаток ZEN.COM: новий безпечний та надійний спосіб здійснення фінансових операцій з єдиного рахунку [ Редагувати ]
Життя сучасної людини неможливо уявити без електронних платежів. Операції з віртуальними або звичайними банківськими картками українці здійснюють 3-4 рази на день. Фінансові установи пропонують різні умови. І кожен споживач шукає більш вигідний контракт — із меншою комісією та без обмежень по транзакціям. Хороша новина у тому, що шукати привабливий варіант більше не треба. Інноваційний фінтех-проект ZEN.COM відкрив реєстрацію для українців. Це означає, що українці можуть використовувати всі сервіси застосунка — переказувати кошти по Україні та за кордон, отримувати міжнародні перекази, купувати валюту в смартфоні в кілька кліків. Усі операції доступні у 29 популярних валютах світу.
Більш про ZEN.COM
ZEN.COM — зручний застосунок. Після простої реєстрації на ім'я користувача відкривається мультивалютний рахунок. Він одразу може бути використаний для здійснення наступних операцій:
- пересилати та отримувати міжнародні перекази;
- купувати та продавати одну з 29 валют світу;
- поповнювати картки Mastercard, українських та міжнародних банків;
- відправляти перекази з Європи безкоштовно протягом 90 діб після старту проєкту через сервіс PrivatMoney;
- здійснювати шопінг у віртуальних магазинах по всьому світу;
- отримувати кешбек за покупки в партнерских магазинах при оплаті товара карткою ZEN.COM Mastercard.
Все це без обмежень та комісії або з мінімальною комісією у разі перевищення встановленого тарифом ліміту. Будь-яку операцію можна робити в одній із доступних валют. Сервіси можуть оцінити люди, які часто відправляють і отримують внутрішні та особливо міжнародні перекази. Адже з 05.10.2022 р. діє заборона НБУ на приватні перекази з гривневих карток українців на валютні карти. А на перекази з валютних карт накладено обмеження у 100 тисяч. грн.
Карта ZEN Mastercard
Щоб відкрити українцям доступ до перерахованих сервісів, ZEN.COM підключає до клієнтського рахунку картку Mastercard. Віртуальна її версія працює з електронними гаманцями:
- Google Pay;
- Apple Pay;
- Xiaomi Pay;
- Garmin Pay.
Клієнти, які звикли до пластикового варіанту, можуть замовити традиційну картку. Цей фінансовий інструмент відкриває власнику великі можливості. Ви можете знімати готівку в межах ліміту по всьому світу без комісії і з невеликої комісією, якщо ліміт перевищений.
Поповнення рахунку ZEN.COM
Поповнити свій ZEN.COM користувачеві може через Paysafecash або термінал Planet Cash, також будь-якої карткою, з банківського рахунку або з електронного гаманця.
Переваги ZEN.COM
Відкривши рахунок ZEN.COM ви зможете:
- здійснювати швидкі перекази на вигідних умовах;
- відстежувати курс валюти в мобільному пристрої та купувати її;
- безпечно розраховуватись у валюті без прихованих комісій.
Підтримка ZEN.COM в Україні — ПриватБанк, Visa і Mastercard. Фінтех-проекту довіряють у Європі. Підтвердження цього 250 тис. зареєстрованих користувачів. Будь-який українець може поповнити ряди клієнтів ZEN.COM. Достатньо встановити застосунок. Дізнатись більше можна на сайті www.zen.com.
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