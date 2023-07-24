Життя сучасної людини неможливо уявити без електронних платежів. Операції з віртуальними або звичайними банківськими картками українці здійснюють 3-4 рази на день. Фінансові установи пропонують різні умови. І кожен споживач шукає більш вигідний контракт — із меншою комісією та без обмежень по транзакціям. Хороша новина у тому, що шукати привабливий варіант більше не треба. Інноваційний фінтех-проект ZEN.COM відкрив реєстрацію для українців. Це означає, що українці можуть використовувати всі сервіси застосунка — переказувати кошти по Україні та за кордон, отримувати міжнародні перекази, купувати валюту в смартфоні в кілька кліків. Усі операції доступні у 29 популярних валютах світу.

Більш про ZEN.COM

ZEN.COM — зручний застосунок. Після простої реєстрації на ім'я користувача відкривається мультивалютний рахунок. Він одразу може бути використаний для здійснення наступних операцій:

пересилати та отримувати міжнародні перекази;

купувати та продавати одну з 29 валют світу;

поповнювати картки Mastercard, українських та міжнародних банків;

відправляти перекази з Європи безкоштовно протягом 90 діб після старту проєкту через сервіс PrivatMoney;

здійснювати шопінг у віртуальних магазинах по всьому світу;

отримувати кешбек за покупки в партнерских магазинах при оплаті товара карткою ZEN.COM Mastercard.

Все це без обмежень та комісії або з мінімальною комісією у разі перевищення встановленого тарифом ліміту. Будь-яку операцію можна робити в одній із доступних валют. Сервіси можуть оцінити люди, які часто відправляють і отримують внутрішні та особливо міжнародні перекази. Адже з 05.10.2022 р. діє заборона НБУ на приватні перекази з гривневих карток українців на валютні карти. А на перекази з валютних карт накладено обмеження у 100 тисяч. грн.

Карта ZEN Mastercard

Щоб відкрити українцям доступ до перерахованих сервісів, ZEN.COM підключає до клієнтського рахунку картку Mastercard. Віртуальна її версія працює з електронними гаманцями:

Google Pay;

Apple Pay;

Xiaomi Pay;

Garmin Pay.

Клієнти, які звикли до пластикового варіанту, можуть замовити традиційну картку. Цей фінансовий інструмент відкриває власнику великі можливості. Ви можете знімати готівку в межах ліміту по всьому світу без комісії і з невеликої комісією, якщо ліміт перевищений.

Поповнення рахунку ZEN.COM

Поповнити свій ZEN.COM користувачеві може через Paysafecash або термінал Planet Cash, також будь-якої карткою, з банківського рахунку або з електронного гаманця.

Переваги ZEN.COM

Відкривши рахунок ZEN.COM ви зможете:

здійснювати швидкі перекази на вигідних умовах;

відстежувати курс валюти в мобільному пристрої та купувати її;

безпечно розраховуватись у валюті без прихованих комісій.

Підтримка ZEN.COM в Україні — ПриватБанк, Visa і Mastercard. Фінтех-проекту довіряють у Європі. Підтвердження цього 250 тис. зареєстрованих користувачів. Будь-який українець може поповнити ряди клієнтів ZEN.COM. Достатньо встановити застосунок. Дізнатись більше можна на сайті www.zen.com.