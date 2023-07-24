Українські військові зі "Стугни" знищили три російські танки та БМП (відео) [ Редагувати ]
Наші захисники за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищили техніку російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.
"3 танки та 1 ворожа БМП - результат бойової роботи розрахунку "Стугна-П"", - зазначили військові.
по темі
Без дронів уявити сучасну війну просто не можливо! Нашим колегам із Військового телебачення вдалося поспілкуватися на фронті з бійцями, яким вдалося знищити опорний пункт противника саме за допомогою дронів.
ЗСУ протягом доби здійснили 1211 вогневе завдання на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти
Росіяни посилили артилерійські обстріли та наступ на Лимано-Куп’янському напрямку в Луганській та Харківській областях. Окупанти відчайдушно намагаються повернути втрачені позиції коло річки Оскіл на Харківщині. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий
Рушійна сила і в обороні, і в наступі - артилерія. Більше про влучну роботу українських "Градів" в наступному сюжеті.
У неділю, 23 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення на територію України